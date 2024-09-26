Nilsu Berfin Aktaş'ın son hali Taylor Swift'e benzetildi

26 Eylül 2024 16:45 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 16:46

Son olarak Korkma Ben Yanındayım dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, yeni imajıyla objektiflerin karşısına çıktı. Yeni tarzıyla dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'e benzetilen Nilsu Berfin Aktaş,

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle oyunculuğa adım atan Nilsu Berfun Aktaş, yeni projesi için imajını yeniledi. Kahkül kesen Nilsu Berfin Aktaş​'ın yeni hali dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift​'e benzetildi.

NİLSU BERFİN AKTAŞ'IN SON HALİ TAYLOR SWIFT'E BENZETİLDİ

Genç oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, yeni projesiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak Korkma Ben Yanındayım​ dizisinde İnci rolünü oynayan Nilsu Berfin Aktaş, bu kez ise Şakir Paşa Hanedanı adlı dizide Ayşe karakterini oynayacak. İmajını yenileyen oyuncu yeni haliyle dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'e benzetildi.

NİLSU BERFİN ALTAŞ VE CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU PARTNER OLDU

Nilsu Berfin Aktaş dahil yeni dizisinin kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Bahadır Karataş üstlenirken, senaryosunu Hande Altaylı yazıyor.