Pınar Sabancı’dan şaşırtan çıkış! Prenses değilim

Sabancı Ailesi’nin gelini olan Pınar Sabancı, geçtiğimiz günlerde Gökhan Çınar’ın programı ‘Katarsis’ de yapmış olduğu açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kendisi ile ilgili ya da hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Pınar Sabancı, şaşırtan açıklamasıyla büyük bir çıkış yaptı. ‘Prenses değilim’ açıklaması kısa süre de gündem oldu. İşte detaylar….
PINAR SABANCI’DAN ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ!
Köklü bir aile olan Sabancı Ailesi’nin gelini olan Pınar Sabancı, eğitim hayatına prestijli okullarda eğitim görerek başladı. İlk Robert Koleji’nde eğitim aldıktan sonra Amerika’da İşletme ve Psikoloji Bölümlerinden çift diploma sahibi oldu. Kendini geliştirme konusunda sınırlı kalmayan Sabancı, psikolojik alanda da yüksek lisans yaparak dikkat çekti. Sadece eğitimleri ile değil özel hayatıyla da oldukça konuşulan isimlerden biri oldu.
Sabancı Ailesi’nin gelini olan Pınar Sabancı, 2010 yılında YASA Holding Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten üç çocuğu olan Sabancı’nın hem iş dünyasındaki aktifliği hem de psikolojik aladaki çalışmaları dikkat çekiyor. Sadece iş anlamında değil sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyor. Magazin gündeminin de yakından takip ettiği Pınar Sabancı, kendi ailesiyle de tanınırlık kazanıyor.
Erdener Konca ve Aysel Konca’nın kızları olarak dünyaya gelen Pınar Sabancı, aile bağlarına verdiği önemle sevilerek takip edilen isimlerden biri oluyor. Özellikle de ailesinin yaşadığı sağlık sorunlarından sonra güçlü bir duruş sergileyerek dikkat çeken biri. Sadece ailesine olan bağımlılıkları değil iş hayatında da sergilediği duruş magazin gündeminde sıklıkla konuşuluyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Katarsis’e katılan Sabancı, anlattıklarıyla oldukça samimi ve şaşırtıcı itiraflarda bulundu.
“PRENSES DEĞİLİM”
Pınar Sabancı, hayatıyla ve kendiyle alakalı açıklamalarda bulunarak gündemdeki yerini aldı. Kendisi hakkında şaşırtıcı bir çıkış yapan Sabancı, ‘Prenses değilim’ diyerek hayatındaki zorluklardan söz etti. Kendine çok acımasız olduğunu ve dört dörtlü olduğunu vurgulayan Pınar Sabancı, kendi içinde yer yer yetersiz hissettiğini ifade etti. Kendisinin doğduğunda babasının varlıklı olduğunu söyleyen Pınar Sabancı, iflas da gördüğünü söylerken şanslı olduğunu bildiğini ama prenses olmadığını açıkladı.
Hayatına dikkat ederek yaşadığını ifade eden Pınar Sabancı, ‘Bu kadar zorlu koşulların içindeyken herkes kimsenin gözüne bir şey sokmakta istemem’ diyerek en zenginin nereden çıktığını bilmediğini ifade etti. Bu sözleri sonrası magazin gündeminde bomba gibi düşen Pınar Sabancı, hayranları tarafından yoğun ilgi ile takip edildi.