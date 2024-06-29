Pınar Sabancı'dan zeytinli poğaça isyanı

29 Haziran 2024 17:27 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 17:28

Türkiye'nin en zenginlerinden Sabancı ailesinin gelini Pınar Sabancı, havalimanında aldığı zeytinli poğaça için isyan etti. Sabancı, "Havalimanındaki zeytinli poğaçaya zeytinli poğaça fotoğrafı göstermişler, o kadar" dedi.

PINAR SABANCI'DAN ZEYTİNLİ POĞAÇA İSYANI

Pınar Sabancı, aldığı zeytinli poğaçasının içerisinde zeytin göremeyince sitem dolu bir paylaşım yaptı. Sabancı paylaşımına "Havalimanındaki zeytinli poğaçaya zeytinli poğaça fotoğrafı göstermişler, o kadar..." notunu düştü.

PINAR SABANCI KİMDİR?

Uzman psikolog Pınar Sabancı, kariyerine Özel Fransız Lape Psikiyatri ve Nöropsikiyatri Hastanesi'nde başlamıştır. 2019 ila 2020 yıllarında gönüllü psikolog olarak yer aldığı hastanede Klinik Psikoloji Stajını tamamlamıştır.