Pınar Sabancı'ya vurgun tuzağı! Sosyal medyadan isyan etti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 15:06 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:06
Cemiyet hayatının ünlü ismi Pınar Sabancı'nın başı dolandırıcılarla gündemde. İsmini ve fotoğrafını kullanan dolandırıcılara karşı takipçilerini uyaran Pınar Sabancı, "Böyle bir konuşma ve görsel uydurup gerçekte olmuş gibi yayınlamışlar ki büyük suç" dedi.
Dolandırıcıların yeni hedefinde olan Pınar Sabancı, kendi adını ve fotoğrafını kullanarak yazışmalarla kişilerin güvenini kazanan kişilere karlı takipçilerini uyardı. Hukuki yollara başvuracağını belirten Pınar Sabancı, fotoğraflı paylaşım yaptı.
PINAR SABANCI DOLANDIRICILARA KARŞI TAKİPÇİLERİNE UYARI
Sosyal medyada 878 bin takipçiye sahip Pınar Sabancı, takipçilerini dolandırıcılara karşı uyararak, "Dünden beri birçoğunuzdan geldi... Tabii ki yine sahte hesap ve bir dolandırıcılık hikayesi... Bu aralar böyle şeyler çok arttı biliyorsunuz, itibar etmeyiniz, dolandırılmayınız :) Ve tabii ki yine gerekli cezayı almaları için hukuki yoldan ilerleyeceğiz. Böyle bir konuşma ve görsel uydurup gerçekte olmuş gibi yayınlamışlar ki büyük suç... Beni de bloklamış görmeyeyim diye" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: tgrthaber.com