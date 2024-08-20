Pınar Sabancı'ya vurgun tuzağı! Sosyal medyadan isyan etti

20 Ağustos 2024 15:06 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:06

Dolandırıcıların yeni hedefinde olan Pınar Sabancı, kendi adını ve fotoğrafını kullanarak yazışmalarla kişilerin güvenini kazanan kişilere karlı takipçilerini uyardı. Hukuki yollara başvuracağını belirten Pınar Sabancı, fotoğraflı paylaşım yaptı.

PINAR SABANCI DOLANDIRICILARA KARŞI TAKİPÇİLERİNE UYARI

Sosyal medyada 878 bin takipçiye sahip Pınar Sabancı, takipçilerini dolandırıcılara karşı uyararak, "Dünden beri birçoğunuzdan geldi... Tabii ki yine sahte hesap ve bir dolandırıcılık hikayesi... Bu aralar böyle şeyler çok arttı biliyorsunuz, itibar etmeyiniz, dolandırılmayınız :) Ve tabii ki yine gerekli cezayı almaları için hukuki yoldan ilerleyeceğiz. Böyle bir konuşma ve görsel uydurup gerçekte olmuş gibi yayınlamışlar ki büyük suç... Beni de bloklamış görmeyeyim diye" ifadelerine yer verdi.