Pınar Yüzbaşıgil sevgilisi Emre Altuğ'u bir an olsun yalnız bırakmadı! Her anını çekti

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra son zamanlarda başarılı müzik performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emre Altuğ, yeni konserleri öncesinde stüdyoda prova yaptı. Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aşk yaşantısıyla da adından sık sık söz ettiren ünlü sanatçıya, sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil eşlik etti. Stüdyoda prova yaptığı sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Emre Altuğ'u sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil bir an olsun yalnız bırakmadı. Çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı prova yaparken yanında bekleyen Pınar Yüzbaşıgil, sevgilisinin her anını çekti. Aşklarını dolu dizgin devam ettiren çift, kısa sürede magazin gündeminde büyük ses getirdi.

EMRE ALTUĞ'U SEVGİLİSİ PINAR YÜZBAŞIGİL YALNIZ BIRAKMADI!

Müzik hayatındaki başarısı ve oyunculuk kariyeriyle adından sık sık söz ettiren Emre Altuğ'un Pınar Yüzbaşıgil ile yaklaşık 2 yıldır devam eden ilişkisi geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Uzun bir süredir birlikte olan çift, geçtiğimiz ağustos ayında ilk kez aynı karede boy göstermişti. Hem müzik kariyeri hem de oyunculuk mesleğiyle gündemden bir an olsun düşmeyen Altuğ, yeni konserleri öncesinde stüdyoda prova yaptı.

Başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aşk yaşantısıyla da zaman zaman magazin gündeminde yerini alan Emre Altuğ, yeni projeleri için stüdyoya geçti. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Altuğ'u sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil yalnız bırakmadı. 'İbret-i Alem', 'Sıcak', 'Aşk-ı Kıyamet' ve 'Kapış Kapış' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı, iki yıldır sahnelediği 'Pop Masalı' gösterisinin yeni açık hava performansı için stüdyoda prova gerçekleştirdi.

Özellikle müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk alanındaki başarısıyla da dikkatleri üzerine çeken Emre Altuğ, 'Tatlı Hayat', 'Lise Defteri', 'Elde Var Hayat' ve son yıllarda rol aldığı 'Yalı Çapkını' gibi yapımlarla adından söz ettirmişti. 6 Ekim Salı günü sahneye çıkmaya hazırlanan Altuğ; dansçıları, korosu ve orkestrasıyla gerçekleştirdiği prova öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni konserleri öncesi stüdyoda prova yapan Emre Altuğ'a sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil eşlik etti. Stüdyoda prova yaptığı sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan ünlü sanatçıyı sevgilisi bir an olsun yalnız bırakmadı. Yüzbaşıgil, prova boyunca Altuğ'u telefonuyla kayda alıp şarkılarına eşlik etti.

"İKİ SAAT BOYUNCA SEYİRCİNİN AYAĞINI YERDEN KESMEYİ HEDEFLEMİŞTİM"

'Pop Masalı' gösterisinin tüm metnini bizzat kaleme aldığının altını çizen Emre Altuğ, "Hikayesi ve duygusu olan şarkılar bunlar. Tekrar tekrar dinleniyor olmaları da tamamen bununla ilgili. Burada anlattığım şey aslında 70 yıllık, bugüne kadar gelen bir serüven. Türk pop müziğinin nereden gelip nereye gittiğini aktarıyorum" şeklinde konuştu.

'Pop Masalı'nın seyircide oluşturduğu etkiye de değinen ünlü sanatçı, "Gösteri sonrası salondan ayrılan insanların yüzündeki mutluluğu görmek beni çok gururlandırıyor. İki saat boyunca seyircinin ayağını yerden kesmeyi hedeflemiştim ve bunu başardığımı görmek heyecan verici" ifadelerine yer verdi.

GÖZÜ YAŞLI POZUNUN SEBEBİ BELLİ OLDU!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gözü yaşlı bir fotoğraf paylaşan Emre Altuğ, merak uyandıran karesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü sanatçının gözü yaşlı pozunun sebebi belli oldu. Altuğ, "Yeni şarkım ‘Siyah’ın nakaratına geldiğimde boğazım düğümlendi, gözlerim doldu. Yüzümün aldığı anı paylaştım ve takipçilerim de bu en defolu halimi görmüş oldu" ifadelerini kullanarak, paylaşımının perde arkasındaki nedeni anlattı.