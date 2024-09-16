Pis Yedili'nin Orço'su Arka Sokaklar'da! Yeni rolü merak uyandırdı

16 Eylül 2024 12:06 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:31

Yeni sezonu cuma günü başlayan Arka Sokaklar dizisine Komiser Fikri Yeniceli karakteriyle başarılı oyuncu Burak Alkaş katılacak. Pis Yedili dizisindeki Orço rolüyle hafızalara kazınan Burak Alkaş, rolü için ise hazırlıklara başladı.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Özlem Çınar gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar​ dizisine son olarak Yeşil Deniz dizisinde rol alan Burak Alkaş dahil olacak. Yeni rolü merakla beklenen oyuncu, karakter hazırlıklarına başladı.

ARKA SOKAKLAR'A YENİ OYUNCU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 19. sezonuyla ekrana geri dönen Arka Sokaklar dizisine yeni oyuncular katıldı. İlerleyen bölümlerde Arka Sokaklar’a dahil olacak Burak Alkaş, dizide Komiser Fikri Yeniceli karakteriyle yer alacak. Pis Yedili dizisinde Orço karakteriyle yer alan Burak Alkaş, on olarak Yeşil Deniz Milenyum yapımında rol aldı.

BURAK ALKAŞ KİMDİR?

17 Mayıs 1983, İzmir doğumlu Burak Alkaş, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Asıl çıkışını Pis Yedili dizisindeki Orço karakteriyle yapan Burak Alkaş, Aliye, Adanalı, Ezel, Yeşil Deniz, Tozkoparan gibi yapımlarda rol aldı.