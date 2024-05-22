Polis, Matthew Perry ölümüyle ilgili yeni soruşturma başlattı

22 May 2024 11:19 - Güncelleme : 22 May 2024 11:22

Evinde jakuzide ölü bulunan ünlü oyuncu Matthew Perry, dosyası tekrar gündeme geldi. Friends dizisinde oynadığı Chandler Bing karakteriyle ünlenen Matthew Perry'nin otopsi raporuna göre, oyuncunun "ketaminin akut etkileri" nedeniyle öldüğü bildirilmişti. Kanında ketamin bulunan oyuncunun, jakuzide boğulduğu belirtilmişti. Oyuncunun ölümüne yol açan ketamini nereden temin ettiğini soruşturuyor.

MATTHEW PERRY DAVASI DEVAM EDİYOR

Alkol ve madde bağımlılığıyla uzun süre mücadele eden Matthew Perry, ölümüne kadar 19 ay boyunca herhangi madde kullanmadığı tespit edilmişti. Los Angeles'taki evinde ölü bulunan Perry'nin ölüm raporunda boğulma, koroner arter hastalığı ve bir ilaç kombinasyonunun etkilerinin görüldüğü belirtilmişti.

O dönemde bir tıp uzmanı, Matthew Perry'nin büyük olasılıkla ketamini eğlence amaçlı kullanım için yasa dışı yollardan elde ettiği yönünde Page Six'e açıklama yapmıştı. Uzman, bağımlılığın tedavisinde ilaç kombinasyonu kullanan birine ketamin sağlamanın "felaket için gerçek bir reçete olacağını" söylemişti. Ünlü oyuncunun bu maddeyi nereden temin ettiğinin soruşturması yapılıyor.