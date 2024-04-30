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30 Nisan 2024 17:22 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:29

Popstar Bayhan hayatının en büyük pişmanlığını açıkladı! Sezen Aksu itirafı dikkat çekti

Popstar yarışmasına damga vuran Bayhan Gürhan, katıldığı evlilik programının hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu söyleyerek Sezen Aksu ile düet çalışmalarının nasıl iptal olduğunu ilk kez açıkladı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
Popstar Bayhan hayatının en büyük pişmanlığını açıkladı! Sezen Aksu itirafı dikkat çekti

Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla beğeni toplayan Bayhan, çıkardığı yeni şarkısıyla tekrar gündem olmayı başardı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayhan, katıldığı evlilik programıyla ilgili, "Hayatımın en büyük hatasıydı" dedi. 

BAYHAN, EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI PAYLAŞTI 

Popüler olduktan sonra Bayhan katıldığı evlilik programıyla da günlerce konuşuldu. Pişman olduğunu açıklayan Bayhan "Hayatımın en büyük hatasıydı, o dönem bir dizi çekiyorduk yapımcıların tavsiyesi ile reklam amaçlı gittim, tamamen sahte, tamamen kurgu üzerine bir program. Girdiğim günden sonra kurtulmak için çok uğraştım. Bu da böylece benim en büyük hatam olmuş oldu" dedi.

Popstar Bayhan hayatının en büyük pişmanlığını açıkladı! Sezen Aksu itirafı dikkat çekti - 1. Resim

Bayhan o dönem albüm tekliflerinin geldiğini söyleyerek, "O dönem Sezen hanımla da bir araya geldik proje hazırladık beraber bir şarkı çıkaracaktık, ama sonrasında çalıştığım kişiler ve aracılar bunu engelledi bir daha bir araya gelemedik" dedi. 

Popstar Bayhan hayatının en büyük pişmanlığını açıkladı! Sezen Aksu itirafı dikkat çekti - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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