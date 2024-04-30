Popstar Bayhan hayatının en büyük pişmanlığını açıkladı! Sezen Aksu itirafı dikkat çekti

30 Nisan 2024 17:22 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:29

Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla beğeni toplayan Bayhan, çıkardığı yeni şarkısıyla tekrar gündem olmayı başardı. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayhan, katıldığı evlilik programıyla ilgili, "Hayatımın en büyük hatasıydı" dedi.

BAYHAN, EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI PAYLAŞTI

Popüler olduktan sonra Bayhan katıldığı evlilik programıyla da günlerce konuşuldu. Pişman olduğunu açıklayan Bayhan "Hayatımın en büyük hatasıydı, o dönem bir dizi çekiyorduk yapımcıların tavsiyesi ile reklam amaçlı gittim, tamamen sahte, tamamen kurgu üzerine bir program. Girdiğim günden sonra kurtulmak için çok uğraştım. Bu da böylece benim en büyük hatam olmuş oldu" dedi.