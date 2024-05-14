Popstar Mehtap Yılmaz'dan yıllar sonra gelen Bülent Ersoy itirafı

14 May 2024 12:20 - Güncelleme : 14 May 2024 12:20

Armağan Çağlayan, Ebru Gündeş, Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy'un jüri üyesi olarak yer aldığı Popstar yarışmasının unutulmaz isimlerinden Mehtap Yılmaz, o döneme ait yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

“AYAKLARINA MASAJ YAPTIM”

Youtube platformunda katıldığı programda bir dönem gündemden düşmeyen Mehtap Yılmaz, jüri üyeleriyle ilgili itiraflarda bulundu. Sürekli kavga ettiği için 'Kavgacı Mehtap' olarak anıldığını belirten Yılmaz, "Bir gün kulisine gittim, yalnız başına oturuyordu. Onda kendimi gördüm. Ayaklarına masaj yaptım. Sinirli olduğunda beni görünce sakinleşir, onunla farklı bir ilişkimiz var." dedi.