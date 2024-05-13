Poyraz Karayel'in baba ve oğlu yıllar sonra buluştu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
13 May 2024 17:33 - Güncelleme : 13 May 2024 17:33
Başrolünde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı Poyraz Karayel dizisinin oyuncuları yıllar sonra buluştu. Dizide baba oğul olan İlker Kaleli ile Ata Berk Mutlu'nun karesine beğeni yağdı.
İki sezon reyting rekorları kıran Poyraz Karayel dizisi oyuncuları bir araya geldi. Dizide Poyraz karakteriyle yer alan İlker Kaleli ile Sinan rolüyle yer alan Ata Berk Mutlu'nun buluşmasına yorum yağdı.
POYRAZ KARAYEL OYUNCULARI YILLAR SONRA BULUŞTU
Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ata Berk Mutlu, dizide babasını oynayan İlker Kaleli ile bir araya geldi. Dizide çocuk oyuncu olan Mutlu'nun değişimine yorum yağarken, İlker Kaleli'nin değişmeyen tarzı dikkat çekti.
Kaynak: TGRT Haber