Poyraz Karayel'in baba ve oğlu yıllar sonra buluştu

13 May 2024 17:33 - Güncelleme : 13 May 2024 17:33

İki sezon reyting rekorları kıran Poyraz Karayel dizisi oyuncuları bir araya geldi. Dizide Poyraz karakteriyle yer alan İlker Kaleli ile Sinan rolüyle yer alan Ata Berk Mutlu'nun buluşmasına yorum yağdı.

POYRAZ KARAYEL OYUNCULARI YILLAR SONRA BULUŞTU

Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ata Berk Mutlu, dizide babasını oynayan İlker Kaleli ile bir araya geldi. Dizide çocuk oyuncu olan Mutlu'nun değişimine yorum yağarken, İlker Kaleli'nin değişmeyen tarzı dikkat çekti.