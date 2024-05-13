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Poyraz Karayel'in baba ve oğlu yıllar sonra buluştu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
13 May 2024 17:33 - Güncelleme : 13 May 2024 17:33
Poyraz Karayel&#039;in baba ve oğlu yıllar sonra buluştu

Başrolünde İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın yer aldığı Poyraz Karayel dizisinin oyuncuları yıllar sonra buluştu. Dizide baba oğul olan İlker Kaleli ile Ata Berk Mutlu'nun karesine beğeni yağdı.

İki sezon reyting rekorları kıran Poyraz Karayel dizisi oyuncuları bir araya geldi. Dizide Poyraz karakteriyle yer alan İlker Kaleli ile Sinan rolüyle yer alan Ata Berk Mutlu'nun buluşmasına yorum yağdı. 

POYRAZ KARAYEL OYUNCULARI YILLAR SONRA BULUŞTU 

Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ata Berk Mutlu, dizide babasını oynayan İlker Kaleli ile bir araya geldi. Dizide çocuk oyuncu olan Mutlu'nun değişimine yorum yağarken, İlker Kaleli'nin değişmeyen tarzı dikkat çekti. 

Poyraz Karayel'in baba ve oğlu yıllar sonra buluştu - 1. Resim

Poyraz Karayel'in baba ve oğlu yıllar sonra buluştu - 2. Resim

Poyraz Karayel'in baba ve oğlu yıllar sonra buluştu - 3. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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