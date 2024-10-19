Prens dizisi oyuncusu Giray Altınok'un ''Yenidoğan çetesi'' tepkisi

19 Ekim 2024 10:52 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:54

Prens dizisiyle beğeni yağmuruna tutulan Giray Altınok, 10 bebeğin ölümüne sebep olan Yenidoğan Çetesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.

Türkiye’nin konuştuğu yenidoğan çetesine yönelik soruşturma tamamlandı. Bebekleri anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çete üyeleri tutuklandı. Tüm Türkiye’nin tepki gösterdiği olayda ünlü isimler de sessiz kalmayarak olaya tepki gösterdi. Prens dizisi oyuncusu Giray Altınok​ ise, “İnsanların yaşatılmasını istemiyorum.” dedi.

GİRAY ALTINOK, YENİDOĞAN ÇETESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Giray Altınok, sosyal medya hesabından yenidoğan çetesine tepki göstererek, ''Kıvırmadan söylemek gerek. 8 bin tl için insanların bebeklerini öldüren insanların yaşatılmasını istemiyorum. Yasal ya da yasadışı farketmez benim için.'' dedi.

GİRAY ALTINOK KİMDİR?

11 Aralık 1983 İzmir doğumlu Giray Altınok, Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Akademi 35 Buçuk'ta oyunculuk eğitimi aldı. Sinema kariyerine ilk olarak, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü adlı filmle başladı.