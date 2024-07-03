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Prens dizisinin Giray Altınok'tan göndermeli paylaşım! Hollandalı futbolcu Van Dijk'i etiketledi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Temmuz 2024 14:43 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 14:44
Prens dizisinin Giray Altınok&#039;tan göndermeli paylaşım! Hollandalı futbolcu Van Dijk&#039;i etiketledi

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkan Türkiye, başarısını hep birlikte kutladı. Ünlü isimler de paylaşımlarıyla dikkat çekerken Prens dizisinin başrol oyuncusu Giray Altınok, karşılaşması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güldürdü.

Türkiye, Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Türkiye'nin rakibi Hollanda olurken, ülkemizde kutlamalar devam ediyor. Prens'in senaristi ve oyuncusu Giray Altınok da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürmeyi başardı. 

GİRAY ALTINOK YİNE GÜLDÜRDÜ 

Giray Altınok, Prens dizisinin karakter isimlerini Maçkolik'ten kupon yaparken bulduğunu itiraf etmiş ve sosyal medyada gündem olmuştu. Altınok, dizide korsan Kaptan Vandyke'ın adının Hollandalı futbolcudan geldiğini de söylemişti. Dün oynanan karşılaşma sonrası Giray Altınok, Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'ın fotoğrafını paylaşarak "Beni hatırladın mı kaptan?" göndermesinde bulundu. 

 

Prens dizisinin Giray Altınok'tan göndermeli paylaşım! Hollandalı futbolcu Van Dijk'i etiketledi - 1. Resim

Prens dizisinin Giray Altınok'tan göndermeli paylaşım! Hollandalı futbolcu Van Dijk'i etiketledi - 2. Resim

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
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