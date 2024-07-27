Prens Harry’nin İngiltere kraliyet düşmanlığı! Eşi Meghan Markle’ı ülkeye sokmuyor

27 Temmuz 2024 12:48 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 12:48

Prens Harry, 2020 yılında İngiltere’deki görevini bırakarak ABD’ye taşınmıştı. Prens Harry ve Meghan Markle çifti kraliyet ailesinden ayrılsa da gündemde kalmaya devam ediyor.

PRENS HARRY, EŞİ MEGHAN MARKLE'Yİ ÜLKEYE SOKMUYOR

Artık arkadaşlarıyla bile görüşmediklerini söyleyen Prens Harry, son verdiği röportajında İngiltere düşmanlığını sürdürdü. Prens Harry, ITV belgeseli Tabloids on Trial için verdiği yeni röportajda, Meghan Markle'ı İngiltere'ye geri götürmeyeceğinin altını çizdi. Prens Harry, konu hakkında, "Ve ister bıçak olsun ister asit, her neyse, bunlar benim için gerçek endişe kaynağı olan şeyler. Eşimi bu ülkeye geri götürmeme nedenlerden biri de bu" dedi.