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 | Dilek Ulusan

Prens William ve Prens Harry aldıkları haberle kendine gelemedi! Anneleri Diana'nın emanetiydi

Prens William ve Harry'nin, anneleri Prenses Diana'nın kuzeni olan 20 yaşındaki Rosie Roche'nin ölüm haberiyle yıkıldı. Roche'un ölümünün şüpheli olmadığı değerlendirilyor.

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Prens William ve Prens Harry aldıkları haberle kendine gelemedi! Anneleri Diana'nın emanetiydi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 12:17

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden ve 'nin anne tarafından 20 yaşındaki kuzenleri Rosie Roche’nin hayatını kaybettiği açıklandı. Büyük üzüntü yaşayan Prens William ve Prens Harry hemen bir araya geldi.

PRENS WILLIAM VE PRENS HARRY YIKILDI

The Sun gazetesinin aktardığına göre, Rosie Roche, ’nın dayısının torunuydu. Genç kadının 14 Temmuz’da aile evinde ölü bulunduğu açıklandı. Roche’u annesi ve kız kardeşinin bulduğu da belirtildi.

Prens William ve Prens Harry aldıkları haberle kendine gelemedi! Anneleri Diana'nın emanetiydi

Malmesbury yakınlarındaki Norton’daki evde genç kadının yakınlarda ateşli bir silah bulundu.

Prens William ve Prens Harry aldıkları haberle kendine gelemedi! Anneleri Diana'nın emanetiydi

PRENSES DIANA'NIN EMANETİYDİ

Adli tabip Grant Davies, ilk belirlemelere göre kadının ölümünün şüpheli olmadığını, olaya karışan üçüncü kişilerin bulunmadığını bildirdi.

Prens William ve Prens Harry aldıkları haberle kendine gelemedi! Anneleri Diana'nın emanetiydi

Roche, Durham Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı eğitimi alıyordu. Üniversiteden bir sözcü, Roche’un “çok özleneceği" açıklamasında bulundu.

Prens William ve Prens Harry aldıkları haberle kendine gelemedi! Anneleri Diana'nın emanetiydi
ETİKETLER
#ölüm
#prens harry
#prenses diana
#prens william
#Rosie Roche
#İngiliz Kraliyet Ailesi
#Magazin
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