Prens William ve Prens Harry aldıkları haberle kendine gelemedi! Anneleri Diana'nın emanetiydi

İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens William ve Prens Harry'nin anne tarafından 20 yaşındaki kuzenleri Rosie Roche’nin hayatını kaybettiği açıklandı. Büyük üzüntü yaşayan Prens William ve Prens Harry hemen bir araya geldi.

PRENS WILLIAM VE PRENS HARRY YIKILDI

The Sun gazetesinin aktardığına göre, Rosie Roche, Prenses Diana’nın dayısının torunuydu. Genç kadının 14 Temmuz’da aile evinde ölü bulunduğu açıklandı. Roche’u annesi ve kız kardeşinin bulduğu da belirtildi.

Malmesbury yakınlarındaki Norton’daki evde genç kadının yakınlarda ateşli bir silah bulundu.

PRENSES DIANA'NIN EMANETİYDİ

Adli tabip Grant Davies, ilk belirlemelere göre kadının ölümünün şüpheli olmadığını, olaya karışan üçüncü kişilerin bulunmadığını bildirdi.

Roche, Durham Üniversitesi’nde İngiliz Edebiyatı eğitimi alıyordu. Üniversiteden bir sözcü, Roche’un “çok özleneceği" açıklamasında bulundu.