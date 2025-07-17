Prens'in yazarlarından Kerem Özdoğan baba oldu! Kızının adını ilk kez açıkladı

Hem oyuncu olan hem de senarist kimliğiyle ön plana çıkan Kerem Özdoğan 2022 yılında Kerem Özdoğan, Cansu Özdoğan ile evlendi. Çift bugün kızlarına kavuştu.

KEREM ÖZDOĞAN İLE CANSU ÖZDOĞAN KIZLARI LEYLA'YA KAVUŞTU

Kerem Özdoğan ile Cansu Özdoğan çifti bugün kızları Leyla’yı kucaklarına aldı. Özdoğan, Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda “Eşim Leyla ismini çok seviyor. Kız olursa Leyla olsun demişti. Daha hamile kalmadan önce isim zaten belliydi” açıklamasını yapmıştı.

Cansu Özdoğan bugün kızını dünyaya getirdi. Bebek ve annenin sağlığının iyi olduğu bilgisi paylaşılırken, Özdoğan çifti kızlarına Leyla ismini verdi.