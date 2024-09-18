Programı biten Demet Akalın ilk kez konuştu! Acun Ilıcalı'ya laf atmadan duramadı

18 Eylül 2024 17:36 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 17:36

Şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz sezon Jess Molho ile beraber "Demet ve Jess'le Gel Konuşalım" programıyla ekranda yer almıştı. Program bu sezon yayından kaldırılırken, konuyla ilgili gelen soruya ilk kez cevap veren Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya laf attı.

Akşamları severek izlediği MasterChef​ ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demet Akalın​, takipçilerinin sorularını cevapladı. Takipçisinin "Jess bey ile olan programına ne oldu bilen var mı?" sorusunu cevaplayan Demet Akalın, Acun Ilıcalı​'ya sitemde bulundu.

DEMET AKALIN ACUN ILICALI'YA LAF ATTI

MasterChef programıyla ilgili yaptığı paylaşımla çok konuşulan Demet Akalın, analiz yapmayı da ihmal etmiyor. Takipçileriyle bire bir iletişim halinde olan Demet Akalın bir takipçisinin geçtiğimiz yıl Jess Molho ile gündemi yorumladığı program bu yıl yayından kaldırılmıştı. Konu ile ilgili gelen soruyu cevaplayan Demet Akalın, Acun Ilıcalı aracılığıyla cevap verdi.

Demet Akalın, geçtiğimiz sezon "Demet ve Jess'le Gel Konuşalım" isimli programla izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Hafta içi her gün ekranda olan Demet Akalın'ın programı bu yıl yayından kaldırıldı. Demet Akalın takipçisinin "Jess bey ile olan programına ne oldu bilen var mı?" sorusuna Akalın, "Valla yokmuş program patron MasterChef'ten kazanıyormuş." cevabını verdi.