Rafet El Roman'dan bir garip dans! O anları ise kızı Şevval El Roman paylaştı

Rafet El Roman’ın, oyuncu Tuğba Altıntop ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Şevval El Roman, babasının bahçede çalışırken çekilen görüntülerini paylaştı. Rafet El Roman'ın videoda ise kürek ve botuyla dans ettiği anlara yorum yağdı.

RAFET EL ROMAN KÜREKLE DANS ETTİ

Almanya ve Türkiye arasında mekik dokuyan ünlü şarkıcı Rafet El Roman, evinin bahçesindeki ilginç dansıyla gündem oldu. El Roman’ın Almanya’daki evinin bahçesinde çalıştığı anları kızı Şevval El Roman paylaştı.

Şevval El Roman paylaştığı videoya, “Babam Almanya’ya geldiğinde bahçe işleriyle uğraşmayı çok seviyor ama tek problem bu şekil çalışması” notunu düştü. Kızının yorumuna karşılık ise, “Hep romantik olmak zorunda değiliz, bazen delilik de gerekiyor” cevabını verdi.