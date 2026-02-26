Rahmi Aktaş, uyuşturucu testi pozitif çıkan oğlu Reynmen hakkında konuştu

Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturmada alınan kan ve saç örnekleri sonuçlandı. Adli Tıp Kurumu’ndan çıkan raporlara göre şarkıcı Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. Rahmi Aktaş ilk kez oğlunun test sonucuyla ilgili konuştu.

REYNMEN YENİDEN TEST YAPTIRACAK

Reynmen test sonucunun pozitif çıkmasının ardından "Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk. Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır. Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen etkileşim için yapılan asılsız haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz." dedi.

BABASI İLK KEZ REYNMEN'İN TEST SONUCU HAKKINDA KONUŞTU

Reynmen'in babası Rahmi Aktaş, oğlu hakkında: "Beni emekli etti, altıma ev, araba aldı. Daha ne olsun? 10 gün önce benim oğlanı gözaltına aldılar. İdrar testi, saç örneği aldılar, bıraktılar. 'Oğlum nedir bu?' dedim. 'Baba ben kendimden eminim, kullanmadım.' dedi." diyerek düşüncelerini paylaştı.

REYNMEN KAÇ YAŞINDA?

6 Aralık 1995 doğumlu Reynmen, sosyal medyanın ardından platformunu YouTube'a kaydıran Aktaş, fenomen Berkcan Güven ile #Biziz adında bir şarkı çıkardı. Enes Batur'un "YouTuberların Düşüşü" adlı diss şarkısında kendi isminin geçmesine ithafen "Enes Batur'u aradım" adında bir video çekerek yaklaşık 400.000 abone kazandı. Ancak daha sonra bu videoyu kaldırdı.