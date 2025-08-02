Rahmi Koç'u görenler hemen telefona sarıldı, sıraya girdiler

Koç Holding Onursal Başkanı ve Beşiktaş'ın en eski üyesi Rahmi Koç, tatil için gittiği Bodrum Türkbükü'nde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Bir restoran önünde görüntülen Rahmi Koç'u gören vatandaşlar adeta sıraya girdi. Muğla medyasında yer alan haberde fotoğraf isteklerini kırmayan Rahmi Koç, genç-yaşlı pek çok kişiyle fotoğraf çektirdi. Dakikalarca fotoğraf çektiren Rahmi Koç, daha sonrasında sahil boyunca yürüyüş yaptı.

KOMBİNİNE BEĞENİ YAĞDI

Tarzı ile sık sık gündeme gelen Rahmi Koç'un çizgili pantolon ve beyaz gömlekli kombini beğeni topladı.