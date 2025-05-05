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 | Dilek Ulusan

Rapçi Çakal'ı arı soktu! Son görüntüsüne yorum yağdı

Rapçi Çakal son görüntüsüyle korkuttu. Yanağı bir hayli şişen Çakal'ı arı soktuğu öğrenildi. Rapçi Emirhan Çakal'ın son halini ise yakın arkadaşı İbrahim Tilaver paylaştı.

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Rapçi Çakal'ı arı soktu! Son görüntüsüne yorum yağdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 14:21
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 14:25

İmdat, Dünya Fani, Benimle Gel gibi şarkılarla popüler olan Emirhan Çakal, son görüntüsüyle hem güldürdü hem de korkuttu. Suratını arı sokan Çakal'ın yüzünün bir kısmının şiştiği görüldü.

ÇAKAL'I ARI SOKTU

Sahne adı Çakal ile tanınan rapçi Emirhan Çakal'ı arı soktu. Çakal'ın son halini yakın arkadaşı paylaştı. İbrahim Tilaver, "Hawaii'de Emirhan'ın yanağını arı ısırmış" dedi.

Rapçi Çakal'ı arı soktu! Son görüntüsüne yorum yağdı

Çakal'ın son görüntüsüne "Ne olmuş böyle çocuğa", "En korktuğum olay Çakal'ın başına gelmiş", Ebo ya nasıl gülüyor" gibi yorumlar yapıldı. Çakal da sosyal medya hesabından son görüntüsüyle dalga geçtiği bir kare paylaştı.

Rapçi Çakal'ı arı soktu! Son görüntüsüne yorum yağdı
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Sıkça Sorulan Sorular

EMİRHAN ÇAKAL KAÇ YAŞINDA?
1 Ocak 2001 Bursa doğumlu Çakal, "Kanalım Yok" isimli şarkıyla çıkış yaptı. 2022 yılının son ayında çıkardığı “Diyardan Diyara” parçası ile Türkiye Top 50 listesinde, ilk 10 sıradan aylarca inmemiştir. 2023'e girişini "Kayıp Yıllarım" adlı şarkısıyla yapmıştır.
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