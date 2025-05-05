Rapçi Çakal'ı arı soktu! Son görüntüsüne yorum yağdı

İmdat, Dünya Fani, Benimle Gel gibi şarkılarla popüler olan Emirhan Çakal, son görüntüsüyle hem güldürdü hem de korkuttu. Suratını arı sokan Çakal'ın yüzünün bir kısmının şiştiği görüldü.

ÇAKAL'I ARI SOKTU

Sahne adı Çakal ile tanınan rapçi Emirhan Çakal'ı arı soktu. Çakal'ın son halini yakın arkadaşı paylaştı. İbrahim Tilaver, "Hawaii'de Emirhan'ın yanağını arı ısırmış" dedi.

Çakal'ın son görüntüsüne "Ne olmuş böyle çocuğa", "En korktuğum olay Çakal'ın başına gelmiş", Ebo ya nasıl gülüyor" gibi yorumlar yapıldı. Çakal da sosyal medya hesabından son görüntüsüyle dalga geçtiği bir kare paylaştı.

