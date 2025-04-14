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 | Suat Vilgen

Rapçi Ezhel'e gazi ve şehit ailelerinden soğuk duş! Parasını reddettiler

Terör örgütüne destek açıklamalarıyla tepki çeken rap müziği şarkıcısı Ezhel'in şehit ve gazi yakınlarına hizmet eden TÜGŞAV'a yaptığı bağış reddedildi.

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Rapçi Ezhel'e gazi ve şehit ailelerinden soğuk duş! Parasını reddettiler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 07:00
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 07:07

Rap müzik şarkıcısı Ezhel, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na (TÜGŞAV) yaptığı bağışı duyurdu. Sanatçının, kazandığı tazminatı vakfa bağışladığını açıklamasının ardından, TÜGŞAV’dan çarıcı bir hamle geldi.

HAKARET DAVAINDAN KAZANMIŞTI

Vakıf yaptığı açıklamada, Ezhel’in ismi, geçmişte terör örgütlerine destek verdiği iddialarıyla gündeme geldiği için bağışın kabul edilemeyeceğini duyurdu. Açıklamada, “Ezhel ismiyle bilinen bir sanatçı kazandığı bir hakaret davasından aldığı tazminatı vakfımıza bağışlamıştır. Bölücü terör örgütüne destek açıklamalarıyla gündeme gelen ve Türkiye Cumhuriyeti devletine girişi yasak olan hiç kimseden bağış ve yardım kabul etmiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Rapçi Ezhel'e gazi ve şehit ailelerinden soğuk duş! Parasını reddettiler
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"TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPABİLİRSE BEKLERİZ"

Vakıf, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, bağış miktarının ertesi sabah Ezhel’in hesabına iade edileceğini bildirdi. Açıklamanın devamında, “Ola ki bir gün hakkındaki iddialardan aklanır ve Türkiye Cumhuriyeti devletine giriş yapabilirse, bağışını bizzat yapması için kendisini vakfımıza bekleriz” ifadeleri dikkat çekti.

Rapçi Ezhel'e gazi ve şehit ailelerinden soğuk duş! Parasını reddettiler
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ESKİ PAYLAŞIMLARI AKILLARDA

TÜGŞAV’ın açıklamasında ayrıca, Ezhel’in geçmişte yaptığı ve terör örgütüne yakınlıkla suçlanan sosyal medya paylaşımlarına da yer verildi. Vakıf, bu paylaşımların vakfın temel değerleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Sıkça Sorulan Sorular

EZHEL ASLEN NERELİ?
Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ancak aile kökenleri nedeniyle aslen Erzincanlı'dır.
ETİKETLER
#rapçi
#ezhel
#şehit ve gazi aileleri
#tügşav
#Magazin
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