Rapçi Lvbel C5'e ezber bozan ceza! Ne hapis, ne para: Şarkı sözleri yüzünden mahkemeden anlamlı karar

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İstanbul
Müzik piyasasında Lvbel C5 adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur hakkında, şarkıcı Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği "Kahpe" isimli şarkının sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı. Ardından gözaltına alınan şarkıcı, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Süleyman Burak Bodur, savcılıktaki ifadesinde CİMER şikayetlerini öğrendikten sonra şarkıyı tüm dijital platformlardan kaldırdığını belirtti. Şarkıda geçen şiddet içerikli ifadeler için ise "Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir" şeklinde konuştu.
Şarkıdaki diğer tartışmalı bölümlerin ise düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu belirten sanatçı, suçlamaları kabul etmedi.
Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Süleyman Burak Bodur, 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Dosyadaki delil durumunu ve şüphelinin kaçma şüphesinin bulunmayışını değerlendiren hakimlik, tutuklama tedbirinin orantısız olacağına kanaat getirerek tutuklama talebini reddetti.
Fakat mahkeme, ünlü rapçiye verilmesi alışılagelmiş adli kontrol kararlarının dışına çıkarak "kitap okuma / edebiyat eğitimi" şartı koştu.
Süleyman Burak Bodur hakkında, yurt dışına çıkış yasağı, Pazartesi ve Çarşamba günleri karakola giderek imza atma ve Türk Edebiyatına ilişkin eğitime devam konularında adli kontrol tedbirlerine uymak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.