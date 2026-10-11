Müzik piyasasında Lvbel C5 adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur hakkında, şarkıcı Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği "Kahpe" isimli şarkının sözleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatıldı. Ardından gözaltına alınan şarkıcı, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

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HABERİN ÖZETİ Rapçi Lvbel C5'e ezber bozan ceza! Ne hapis, ne para: Şarkı sözleri yüzünden mahkemeden anlamlı karar Lvbel C5 adıyla bilinen Süleyman Burak Bodur, "Kahpe" adlı şarkısının sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece, kitap okuma ve edebiyat eğitimi gibi adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Asya Alizade ile seslendirilen "Kahpe" şarkısının sözleri nedeniyle soruşturma başlattı ve Bodur gözaltına alındı. Bodur ifadesinde, CİMER şikayetlerini öğrendikten sonra şarkıyı dijital platformlardan kaldırdığını, sözlerin hayali olduğunu, kastı bulunmadığını ve tartışmalı diğer kısımların Asya Alizade'ye ait olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. Savcılık tarafından 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bodur hakkındaki tutuklama talebi, kaçma şüphesinin bulunmaması ve tedbirin orantısız olacağı gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme; yurt dışına çıkış yasağı, Pazartesi ve Çarşamba günleri imza atma yükümlülüğü ile Türk Edebiyatına ilişkin eğitime devam etme ("kitap okuma / edebiyat eğitimi") şartlarından oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

"BEN HAYAL KURARAK ŞARKI SÖZLERİNİ YAZIYORUM"

Süleyman Burak Bodur, savcılıktaki ifadesinde CİMER şikayetlerini öğrendikten sonra şarkıyı tüm dijital platformlardan kaldırdığını belirtti. Şarkıda geçen şiddet içerikli ifadeler için ise "Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir" şeklinde konuştu.

Şarkıdaki diğer tartışmalı bölümlerin ise düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu belirten sanatçı, suçlamaları kabul etmedi.

LVBEL C5 TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheli Süleyman Burak Bodur, 'Suç işlemeye alenen tahrik' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Dosyadaki delil durumunu ve şüphelinin kaçma şüphesinin bulunmayışını değerlendiren hakimlik, tutuklama tedbirinin orantısız olacağına kanaat getirerek tutuklama talebini reddetti.

MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKİCİ KARAR

Fakat mahkeme, ünlü rapçiye verilmesi alışılagelmiş adli kontrol kararlarının dışına çıkarak "kitap okuma / edebiyat eğitimi" şartı koştu.

Süleyman Burak Bodur hakkında, yurt dışına çıkış yasağı, Pazartesi ve Çarşamba günleri karakola giderek imza atma ve Türk Edebiyatına ilişkin eğitime devam konularında adli kontrol tedbirlerine uymak şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.