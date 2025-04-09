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 | Dilek Ulusan

Gözaltına alınan rapçi Massaka adliyeye sevk edildi

Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından övücü paylaşımlarda bulunan Rapçi Massaka dün gözaltına alınmıştı. Massaka bugün ise adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.04.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
09.04.2025
saat ikonu 12:28

Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetlerine ilişkin sosyal medya hesabından suçu ve suçluyu övücü klip yayımladığı iddiasıyla Pendik'te gözaltına alınan rapçi Massaka adliyeye sevk edildi.

RAPÇİ MASSAKA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya'da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin çalışma gerçekleştirmiş, "Massaka" lakaplı rapçi M.İ.'nin suçu ve suçluyu övücü nitelikte klip yayımladığı belirlenmişti. Rapçi M.İ. Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan rapçi Massaka adliyeye sevk edildi

RAPÇİ MASSAKA KİMDİR?

Murat İlhan ya da bilinen sahne adıyla Massaka, Türk rapçi ve söz yazarı. 25 Ekim 1984 Almanya doğumlu Massaka, müzik kariyerine ise 2002 yılında Almanca olarak başladı. Daha sonra Ceza ve Dr. Fuchs ile ortak çıkardığı 'Soğuk Mevsim' parçasıyla birlikte Almanca Rap'ten Türkçe Rap'e geçiş yaptı.

ETİKETLER
#rapçi
#gözaltı
#suç örgütü
#barış boyun
#Massaka
#Adliye Sevk
#Magazin
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