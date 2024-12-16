Rapçi Sansar Salvo tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti

16 Aralık 2024 10:10 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 10:59

Klibinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan “Sansar Salvo” olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan tutuklandı.

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Ataşehir’de yakalanan Sansar Salvo” olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, adresinde yapılan aramalarda 2,35 gram skunk​ ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

RAPÇİ SANSAR SALVO TUTUKLANDI

“Sansar Salvo” olarak tanınan rapçi Ekin Can Arslan, klibinde uyuşturucu​ madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ataşehir’de yakalanan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 2,35 gram skunk ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sıkça Sorulan Sorular SANSAR SALVO KİMDİR? Sansar Salvo adıyla bilinen Ekincan Arslan, 18 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu. 2008 yılında "Adrenalin" ve 2009 yılında "Seremoni Efendisi" albümünü yayımlayan rapçi, 2010 yılında kansere yakalanmıştır. 2013 yılında "24. Şarjör" albümünü piyasaya sürerek müzik hayatına kaldığı yerden devam eden Sansar Salvo, klip görüntüleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını özendiren şahısların yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 4 Ekim’de dijital ve sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video klibinde “Sansar Salvo” adlı hesap kullanıcısı rap sanatçısı ve söz yazarı Ekin Can Arslan’ın uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından zanlıya ilişkin soruşturma açıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün operasyon düzenlendi. Şüpheli şahsın geçmiş döneme ait çeşitli suçlardan 10 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.