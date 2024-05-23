Ray Donovan Türkiye'ye uyarlanıyor! Baba rolünü Haluk Bilginer oynayacak
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 12:36 - Güncelleme : 23 May 2024 12:37
Dünyada büyük ilgi gören Ray Donovan dizisi Türkiye’ye uyarlanıyor. Amerika’da 7 sezon süren dizinin başrol karakteri Mickey Donovan’ı usta oyuncu Haluk Bilginer oynayacak.
Amerika'da 2013-2020 yılları arasında yayınlanan dizi Ray Donovan, Türkiye'ye uyarlanıyor. Dizinin orjinalinde Mickey Donovan'ı dünyaca ünlü oyuncu Jon Voight oynarken, Türkiye uyarlamasında ise rol Haluk Bilginer'in oldu.
HALUK BİLGİNER'DEN YENİ PROJE
Dünyaca ünlü dizi Ray Donovan için hazırlıklar başladı. Dünyada büyük ilgi gören dizinin Türkiye versiyonu için hazırlıklar başladı. Amerika’da 2013-2020 yılları arasında yedi sezon boyunca dizide, zengin ailelerin her türlü sorunu zekice çözseler debabası Mickey başta olmak üzere ailesiyle sorunlarını bir türlü çözemeyen Ray Donovan’ın hayatı üzerinde dönen dizisinin Türkiye uyarlamasında ‘Mickey Donovan’ karakterine Haluk Bilginer oynayacak.
Kaynak: TGRT Haber