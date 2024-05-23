Ray Donovan Türkiye'ye uyarlanıyor! Baba rolünü Haluk Bilginer oynayacak

23 May 2024 12:36 - Güncelleme : 23 May 2024 12:37

Amerika'da 2013-2020 yılları arasında yayınlanan dizi Ray Donovan, Türkiye'ye uyarlanıyor. Dizinin orjinalinde Mickey Donovan'ı dünyaca ünlü oyuncu Jon Voight oynarken, Türkiye uyarlamasında ise rol Haluk Bilginer'in oldu.

HALUK BİLGİNER'DEN YENİ PROJE

Dünyaca ünlü dizi Ray Donovan için hazırlıklar başladı. Dünyada büyük ilgi gören dizinin Türkiye versiyonu için hazırlıklar başladı. Amerika’da 2013-2020 yılları arasında yedi sezon boyunca dizide, zengin ailelerin her türlü sorunu zekice çözseler debabası Mickey başta olmak üzere ailesiyle sorunlarını bir türlü çözemeyen Ray Donovan’ın hayatı üzerinde dönen dizisinin Türkiye uyarlamasında ‘Mickey Donovan’ karakterine Haluk Bilginer oynayacak.