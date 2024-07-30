Recep Bülbülses 'Sokakta ölmek istemiyorum' dedi! Kendisine yardım eden ünlüleri sıraladı

30 Temmuz 2024 11:02 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:04

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Recep Bülbülses, yıllar sonra kameralara yansıdı. Sağlık problemi yaşadığını belirten Recep Bülbülses, "Sokakta ölmek istemiyorum" dedi.

RECEP BÜLBÜLSES YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

Yıllar sonra görüntülenen Recep Bülbülses, "Çok acılar çekiyorum. Allah razı olsun bir Yıldız Tilbe yardım ediyor. Gerçekten delikanlı bir kadın. Senelerdir hep ondan yardım alıyorum. Bir daha var aydan aya bana para gönderiyor. O da Kerem Alışık. Engelli araba lazım bana. Çok rahatsızım. Allah Yıldız Tilbe’den ve Kerem Alışık’tan razı olsun. Düşenin dostu yok. Sokakta ölmek istemiyorum” dedi.

RECEP BÜLBÜLSES KİMDİR?

Mardin doğumlu Recep Bülbülses’in sinema kariyeri 1983 yılında rol aldığı Kardeşim Benim filmiyle başladı. Kariyeri boyunca 60’ın üzerinde filmde rol alan Recep Bülbülses, sinemadaki düşüşü sonrası müzik kariyerine başladı. Popülerliğini kaybeden Bülbülses, sokaklarda şarkı söyleyerek geçimini sağlıyor.