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Reha Muhtar bu kez yardımcısıyla karakolluk oldu: Yalımı elimden almaya çalışıyorlar
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 | Dilek Ulusan

Reha Muhtar bu kez yardımcısıyla karakolluk oldu: Yalımı elimden almaya çalışıyorlar

Gazeteci ve spor spikeri Reha Muhtar'ın başı yardımcısıyla dertte. Yabancı uyruklu çalışanının kıymetli evraklarını ve özel belgelerini çalıp kaçtığını iddia eden Reha Muhtar, soluğu savcılıkta aldı. Reha Muhtar, yardımcısının elindeki evraklarla kendisini zarara uğratmasından endişe duyduğunu belirtti.

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Reha Muhtar bu kez yardımcısıyla karakolluk oldu: Yalımı elimden almaya çalışıyorlar
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.02.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
11.02.2025
saat ikonu 10:35

Reha Muhtar geçtiğimiz aylarda evinde geçirdiği kaza sonrası uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra da evinde tedavi sürecine devam eden Reha Muhtar, bu sefer ise evindeki temizlik görevlisiyle adliyelik oldu. 

REHA MUHTAR, YARDIMCISIYLA ADLİYELİK OLDU 

Sabah'ta yer alan habere göre; Reha Muhtar'ın yanında çalışan 48 yaşındaki yabancı uyruklu D.S. isimli kadının ünlü ismin evindeki tapu kayıtlarını, özel belgeleri ve kıymetli evraklarını alıp kaçtığı iddia edildi. Eve gelen Reha Muhtar, bu durum karşısında soluğu savcılıkta aldı. 

Reha Muhtar savcılığa sunduğu dilekçede, hizmetçisinin kendisi açısından öneme sahip evraklarını, tapu kayıtlarını, özel belge ve kıymetli eşyalarını çalıp kaçtığını ifade etti. Kaçan yardımcısının kendisine zarara uğratmasından endişe duyduğunu belirten Reha Muhtar, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. 

DENİZ UĞUR'UN YALISINI ALMAYA ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETMİŞTİ 

Reha Muhtar, ikiz çocuklarının velayeti konusunda da Deniz Uğur ile davalık olmuş ve Uğur'un oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediğini belirterek davacı olmuştu. 

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