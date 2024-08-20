Reha Muhtar entübe edildi! Eski eşi Deniz Uğur'dan dikkat çeken açıklama

20 Ağustos 2024 12:26 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:34

Reha Muhtar dün gece Sarıyer'deki evinde düşerek hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Reha Muhtar'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Yıllardır ikiz çocuklarının velayeti sebebiyle Reha Muhtar ile problemler yaşayan Deniz Uğur, ilk kez konuştu. Reha Muhtar'ın sağlığı ile ilgili bilgisi olmadığını belirten Deniz Uğur, 15 yaşındaki oğlu Poyraz'a dün geceden beri ulaşamadığını belirtti.

DENİZ UĞUR'DAN KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

Deniz Uğur ile süren velayet davası sonucu babası Reha Muhtar'da kalan 15 yaşındaki Poyraz'ın ihbarı üzerine yüksekten düşen Reha Muhtar hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Reha Muhtar'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, Deniz Uğur konuyla ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Reha Muhtar'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirten Deniz Uğur, "Oğluma ulaşamıyorum. Reha beyin durumu hakkında da bir bilgim yok. Akşam beri oğlum telefonlarını açmıyor" ifadelerini kullandı.

DENİZ UĞUR REHA MUHTAR OLAYI NEDİR?

Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Uğur suskunluğunu bozdu. Oyuncu Deniz Deniz nafaka kararı sonrası ilk kez konuştu ve "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar. Çünkü ADAMLIK bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur" dedi.