Reha Muhtar, Ferdi Tayfur'u örnek gösterip vasiyetini açıkladı! Tek bir ismi cenazesinde istemedi

07 Ocak 2025 09:16 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:33

Evinde geçirdiği kaza sonrası uzun süre yoğun bakımda kalan Reha Muhtar, sağlığına kavuştu. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından ailesi arasında yaşananları örnek gösteren Reha Muhtar, vasiyetini açıkladı.

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Geçtiğimiz aylarda evinde düşerek beyin kanaması geçiren Reha Muhtar​, uzun süre entübe edildikten sonra sağlığına kavuştu. Ferdi Tayfur​'un ölümünün ardından ailesi arasında yaşanan kriz sonrası paylaşım yapan Reha Muhtar, vasiyetini açıkladı.

FERDİ TAYFUR'UN ÖLÜMÜ SONRASI VASİYETİNİ AÇIKLADI

Ferdi Tayfur'un başına gelenlerden sonra korktuğunu belirten Reha Muhtar, "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerini kullandı.

Reha Muhtar paylaşımında "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur​ ölürsem cenazeme gelmesin" dedi.

Reha Muhtar'ın entübe edilmesinin ardından ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etmişti. Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye birşey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı.