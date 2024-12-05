Reha Muhtar hesabından ilk paylaşımı yaptı, son hali ortaya çıktı! Günlerce yoğun bakımda kalmıştı

05 Aralık 2024 15:38 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:42

Evinde geçirdiği kaza sonrası hastanede yoğun bakıma kaldırılan gazeteci Reha Muhtar, geçtiğimiz hafta taburcu oldu. Tedavi süreci devam eden Reha Muhtar sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

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90'lı yıllarda televizyon haberciliği konusunda akla gelen ilk isimlerden biri olan Reha Muhtar​, evinde dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Oğlu Poyraz​'ın haber vermesiyle hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'ın beyin kanaması​ geçirdiği ortaya çıktı. Yoğun bakımda tedavi altında tutulan Reha Muhtar'dan ilk paylaşım geldi.

REHA MUHTAR'DAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

65 yaşındaki Reha Muhtar, uzun süren yoğun bakım tedavisi sonrası geçtiğimiz haftalarda taburcu oldu. Tedavi süreci devam eden Reha Muhtar'dan ilk paylaşım geldi. Bir kafeye giden Reha Muhtar, burada çektirdiği kareyi "Merhaba hayat" notuyla paylaştı.

REHA MUHTAR UYARDI : AMAN DİKKAT

Entübe​ edildikten sonra sağlığı günden güne iyiye giden Reha Muhtar, taburcu oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında düşerek beyin kanaması​ geçiren ve entübe edilen RehaMuhtar, son sağlık durumu hakkında “Siz, siz olun, sağlığınızı kaybetmeyin.” diyerek iyi olduğunun bilgisini verdi.