Reha Muhtar'a nafaka ödeyecek Deniz Uğur'dan ilk açıklama geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 15:21 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 15:21
Oyuncu Deniz Uğur ile sunucu Reha Muhtar arasında devam eden nafaka davasında karar çıktı. Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek Deniz Uğur konuyla ilgili ilk kez konuştu.
Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Uğur suskunluğunu bozdu.
DENİZ UĞUR'DAN REHA MUHTAR AÇIKLAMASI
Oyuncu Deniz Deniz nafaka kararı sonrası ilk kez konuştu ve ""Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar. Çünkü ADAMLIK bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur" dedi.
Kaynak: TGRT Haber