Reha Muhtar'a nafaka ödeyecek Deniz Uğur'dan ilk açıklama geldi

07 Haziran 2024 15:21 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 15:21

Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Uğur suskunluğunu bozdu.

DENİZ UĞUR'DAN REHA MUHTAR AÇIKLAMASI

Oyuncu Deniz Deniz nafaka kararı sonrası ilk kez konuştu ve ""Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar. Çünkü ADAMLIK bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur" dedi.