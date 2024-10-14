Reha Muhtar’dan yeni haber! Uğur Dündar duyurdu

14 Ekim 2024 14:35 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 14:37

Evinde geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma kaldırılan Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu yakın arkadaşı Uğur Dündar paylaştı. Hastanede Reha Muhtar'ı ziyaret eden Uğur Dündar, ünlü gazetecinin sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Ağustos ayında evinde geçirdiği kaza​ sonrası tedavi​ altına alınan Reha Muhtar​, bu süreçte iki kez entübe edilmişti. Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden Uğur Dündar​, yakın arkadaşının son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

REHA MUHTAR'DAN SEVENLERİNE MÜJDE

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Dündar, "Her pazar olduğu gibi dün, sevgili arkadaşım Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret ettim. Sağlığına tamamen kavuşmuş görmenin sevincini yaşadım. Bu hafta taburcu olacak. Sevenlerine ve şifa dileklerini eksik etmeyenlere duyurulur.." diyerek Reha Muhtar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.