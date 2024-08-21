Reha Muhtar’ın rahatsızlığı sonrası kriz! Deniz Uğur "Oğlumu alıkoydu" demişti Nilüfer’den cevap geldi!

21 Ağustos 2024 08:14 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 08:25

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın evinde merdivenden düşerek entübe edilmesi sonrası yaşananlar magazin dünyasında bomba etkisi yaptı. Muhtar'ın tedavisi sürerken Muhtar'ın uzun yıllar birliktelik yaşadığı ve 1 çocuk sahibi olduğu oyuncu Deniz Uğur çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"KARAKOLA ŞİKAYET EDECEĞİM" DEDİ

Velayeti Reha Muhtar'da olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını belirten Deniz Uğur, "Reha Bey'in, beyin kanaması geçirdiği söyleniyor, başka bir bilgim yok. Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" dedi. Sosyal medyadan açılama yapan Uğur, şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'nın Poyraz'ı alıp hastaneden çıktığını öğrendim. Ulaşmaya çalıştığım kişiler, Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Nilüfer'i oğlunu alıkoymakla suçlayan Deniz Uğur, "Zaten 2 yıldır Reha Muhtar'ın değil çocuklarıma, kendine bile bakacak durumda olmadığını söylüyorum. Şimdi karakola gidip çocuğumu kaçırdıkları için şikâyetçi olacağım" ifadelerini kullandı.

"ASILSIZ VE YERSİZ"

Deniz Uğur'un bu suçlamalarının ardından ünlü şarkıcı Nilüfer'den cevap gecikmedi, Ayşe Nazlı'nın kardeşini kaçırmak gibi bir düşüncesi ve girişiminin söz konusu dahi olamayacağını ifade eden Nilüfer, "İddialar asılsız ve yersizdir. Çocuk annesine gitmek istemediğini zaten defalarca belirtmiştir. Poyraz'ın velayeti de babasındadır. Bu noktada tek dileğimiz Reha Muhtar'ın sağlığına kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Reha Muhtar'ın avukatı Mustafa Demiral, şunları söyledi: "Reha Bey'in oğlu Poyraz'ın kaçırıldığına dair çirkin iddialar dolaşmaktadır.

Gerçek bilgilerin Deniz Hanım'a verilmiş olmasına rağmen bu şekilde yaygara çıkartmak ancak kötü niyete işaret eder. Poyraz bazen hastanede babasının yanında oluyor, bazen de evine gidip geliyor. Annesine gitmek istemediğini beyan ediyor."