Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu Uğur Dündar paylaştı

21 Ağustos 2024 17:04 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 17:04

Gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından entübe edilen ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Reha Muhtar'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Uğur Dündar, Reha Muhtar'ın beyin tomografisi çekileceğini duyurdu.

REHA MUHTAR'IN SON SAĞLIK DURUMU NE?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Dündar, hem Reha Muhtar'ın son sağlık durumu hakkında hem de oğlu Poyraz hakkında bilgi verdi. Reha Muhtar'ın tedavisinin titizlikle devam ettiğini belirten Uğur Dündar, "Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz -ama birbirimizi hiç kırmadığımız- sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum." dedi.

Deniz Uğur'un oğlu Poyraz'a ulaşamadığını açıklaması gündem olurken, Uğur Dündar, "Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak." ifadelerini kullandı.