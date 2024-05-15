Reklam anlaşmasını yenileyen Hülya Avşar servet kazandı

15 May 2024 11:27 - Güncelleme : 15 May 2024 11:27

Son olarak youtube'da kendi kanalını açan Hülya Avşar, konuk aldığı sanatçılarla diyaloğu sosyal medyada dikkat çekiyor. Aynı zamanda reklam anlaşmaları da yapan Avşar, servet kazandı.

HÜLYA AVŞAR REKLAM KAŞESİNİ ARTIRDI

Youtube kanalında konuk aldığı konuklarla gündemden düşmeyen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yüzü olduğu mobilya markasıyla tekrar anlaşma sağladı. 2017 yılından beri mobilya markasının yüzü olan Avşar, anlaşmasını 2,5 yıl daha uzattı ve 50 milyon lira kazandı.