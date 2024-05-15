Reklam anlaşmasını yenileyen Hülya Avşar servet kazandı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
15 May 2024 11:27 - Güncelleme : 15 May 2024 11:27
Son dönemde youtube platformunda yaptığı yayınlarla adından söz ettiren Hülya Avşar, yüzü olduğu markayla anlaşmasını yeniledi. 2,5 yıl daha aynı markayla çalışacak Avşar, servet kazandı.
Son olarak youtube'da kendi kanalını açan Hülya Avşar, konuk aldığı sanatçılarla diyaloğu sosyal medyada dikkat çekiyor. Aynı zamanda reklam anlaşmaları da yapan Avşar, servet kazandı.
HÜLYA AVŞAR REKLAM KAŞESİNİ ARTIRDI
Youtube kanalında konuk aldığı konuklarla gündemden düşmeyen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, yüzü olduğu mobilya markasıyla tekrar anlaşma sağladı. 2017 yılından beri mobilya markasının yüzü olan Avşar, anlaşmasını 2,5 yıl daha uzattı ve 50 milyon lira kazandı.
Kaynak: TGRT Haber