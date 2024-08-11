Replikas Grubunun solisti Gökçe Akçelik hayatını kaybetti

11 Ağustos 2024 15:12 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 15:26

Rock müziğin efsane gruplarından Replikas'ın kurucusu ve solisti Gökçe Akçelik, 47 yaşında vefat etti. Gökçe Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.

GENÇ YAŞINDA KAYBETTİK, ÇOK ACI!

Şarkıcı Gökçe Akçelik'in ölüm haberini yine şarkıcı olan Mahmut Çınar, sosyal medya hesabından duyurdu. Çınar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Müziğimizin cesaret timsali, kendinden sonraki rock müzik için birkaç neslin kar küreyicisi Replikas’ın kurucularından, solisti Gökçe Akçelik’i genç yaşında kaybettik. Çok acı.

GÖKÇE AKÇELİK KİMDİR?

Gökçe Akçelik, 1977’te İstanbul’da doğdu.

Kurucusu olduğu ‘Replikas’ grubuyla beş albüm yayınladı ve film müzikleri besteledi.

İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde konserler verdi.

‘Takva’ filmi için bestelediği film müziği, 43’üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Film Müziği Ödülü’ne layık görüldü.

Replikas’, 1993’te Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kuruldu.

Grup, ’Köledoyuran’, ’Dadaruhi’, ‘Avaz’, ‘Zerre’, ‘Biz burada yok iken’ gibi albümlerle Türk rock müziğinin önemli gruplarından biri haline geldi.