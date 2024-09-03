Ressam Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti

03 Eylül 2024 13:47 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 13:49

Çağdaş Türk sanatının sevilen ismi Mehmet Güleryüz bir süredir yaşadığı Paris'te hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Mehmet Güleryüz yaşamı boyunca sayısız eser bıraktı.

MEHMET GÜLERYÜZ KİMDİR?

Türk ressam, yazar ve tiyatro sanatçısı Mehmet Güleryüz, 1958 yılında şimdiki adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümüne uygulamalı yetenek sınavını kazanarak giren Güleryüz, bölümünü birincilikle bitirdi. Performansını geliştirerek ilk heykellerini yaptıran Mehmet Güleryüz, okuduğu okulda öğretim görevliliği de yaptı.