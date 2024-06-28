Reynmen Almanya sokaklarında Cenk Tosun ile karşılaştı! Eğlenceli diyalog herkesi güldürdü

28 Haziran 2024 10:59 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 11:00

Türkiye- Çekya karşılaşmasında ikinci golü 90+5'te atan Cenk Tosun, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Hamburg'da olan Cenk Tosun, şarkıcı Reynmen ile karşılaştı ve ortaya eğlenceli anlar çıktı.

REYNMEN VE CENK TOSUN HAMBURG SOKAKLARINDA KARŞILAŞTI

Ünlü şarkıcı Reynmen ise Hamburg sokaklarında Cenk Tosun'u görünce koşup sarıldı. Reynmen Tosun'a 'o son dakika golü ile neler hissettiniz? Ne oldu, ne geçti aklınızdan?' diye sorunca Cenk Tosun ise “Topu aldığımda oraya vurmayı hayal ettim zaten! Tam da istediğim gibi oldu” diyerek cevap verdi.