Reynmen Altın Kelebek Ödülünü çöpe atmıştı! Öfkesi dinmedi, açtı ağzını yumdu gözünü

09 Aralık 2024 15:49 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:55

Dün gece gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Törenine birçok ünlü isim akın ederken, akıllara geçtiğimiz yıllarda aldığı ödülü çöpe atan Reynmen geldi. Videosunu yeniden paylaşan Reynmen, katıldığı programda, "Noter huzuru yok, yalandan ödül töreni yapıyorsun" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda aldığı ödülü çöpe atarak çok konuşulan şarkıcı Reynmen​, bu yıl da ödül töreni sonrası yine gündem olmayı başardı. Dün gerçekleşen ödül töreni sonrası tekrar ödülünü çöpe attığı videoyu paylaşan Reynmen, açıklamalarıyla da tekrar gündem oldu.

REYNMEN KENDİNİ DURDURAMADI, ÖDÜL TÖRENİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

2020 yılında aldığı ödülü çöpe atan Reynmen, "Bu kadar ödül budalası olmayın, attım ulan vitrinim de yer yoktu! Kitap koyacağım kitap önerisi olan var mı buyur!" demişti.

Bu yıl tekrar ödülünü çöpe attığı videosunu paylaşan Reynmen, katıldığı programda ise "Hak edene verilmiyor" dedi.

Katıldığı programda sert konuşan Reynmen, "Ben niye attım çöpe o gün baktım vitrinde de çok kötü duruyordu, aldım hepsini attım. Niye attım yüzde 90 onların sanatçılarına veriliyor. Noter huzuru yok, yalandan ödül töreni yapıyorsun" dedi.

Reynmen açıklamasında "Hak edene verilmiyor yalandan orası bir podyum! İnsanlar kendilerini göstersin bir cemiyet gibi orası. Edis'i severim ama 3 sene arka arkaya Altın Kelebek aldı. Bana kalırsa ödülü Mabel Matiz almalıydı, olmaz arka arkaya on kere biri alabilir mi?" ifadelerini kullandı.