Reynmen ile Cansu Kurtaran İtalya'da evleniyor! İlk paylaşım geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ekim 2024 17:13 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 17:14
Şarkıcı Reynmen, sevgilisi Emire Cansu Kurtaran ile evleniyor. Yarın İtalya'da evlenecek çiftten ilk paylaşım geldi. Özel uçakla İtalya'ya uçan çiftin paylaşımları büyük ilgi gördü.
Reynmen, uzun süredir beraber olduğu Cansu Kurtaran ile evleniyor. İtalya'da evlenecek çift, özel uçakla bugün İtalya'ya gitti. Paylaşım yapan Reynmen, "Mr. Mrs. Aktaş" notunu düştü.
REYNMEN İLE CANSU KURTARAN EVLENİYOR
Şarkıcı Reynmen, yarın İtalya'da Cansu Kurtaran ile evleniyor. Yakın arkadaşlarının katılımıyla gerçekleşen düğünle evlenecek Reynmen adıyla bilinen Yusuf Aktaş ile Cansu Kurtaran, kutlamalara başladı.
CANSU KURTARAN KİMDİR?
Reynmen'in müstakbel eşi Cansu Kurtaran, 1996 Bursa doğumludur. Uzun yıllar İngiltere'de yaşayan Cansu Kurtaran, Miss Turkey 2017 finalistleri arasında yer almıştı.
Kaynak: tgrthaber.com