Reynmen'in annesi Hasibe Yılmaz'dan şarkılı gönderme

Sosyal medya hesabından Hadise'nin kıyafetlerine yaptığı eleştiri sonrası gelini Emire Cansu ve oğlu Reynmen ile arası bozulan Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz, bu sefer arabada paylaştığı video ile gündem oldu. Nasibe Yılmaz, Sana N'olmuş şarkısıyla araba sürerken story attı.

REYNMEN'İN ANNESİNDEN YENİ GÖNDERME

'Zengin ve kaliteli ailelerin kızlarına giydirdikleri' notuyla paylaşım yapan Reynmen'in annesi Nasibe Yılmaz, gelini Emire Cansu Kurtaran'ı sinirlendirmişti. Video sonrası gelin Emire Cansu'nun sabrı taştı ve Nasibe Yılmaz'ı engelledi. Nasibe Yılmaz, paylaşımlarına devam ederek ''Babanın anneyi aşağıladığı bir evde, çocuklar anneye asla güvenmez. Saygı da göstermez.'' paylaşımına hikayesinde yer vermişti.

Yeni bir paylaşım yapan Nasibe Yılmaz, sosyal medya hesabından gönderme yapmaya devam etti ve arabasından 'story' atarak Betül Demir'in 'Sana N'olmuş' şarkısına yer verdi.