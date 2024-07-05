Reynmen'in annesi yine gündem oldu! "Hiç gocunmuyorum"

05 Temmuz 2024 14:14 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 14:15

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Reynmen'in en az kendisi kadar popüler olan annesi Nesibe Aktaş, son paylaşımıyla yine olay oldu.

REYNMEN'İN ANNESİNDEN GÜNDEM OLACAK VİDEO

Reynmen'in annesi Nesibe Aktaş, son olarak sosyal medya hesabından otobüste çektiği videoyu, "Şuan otobüse binekten hiç gocunmuyorum. Önceden de bindim. Herkesin arabası olacak diye bir kural yok. Sakın kendinizi kötü hissetmeyin. Araba olsa iyi olur." diyerek paylaştı.

REYNMEN'İN ANNESİ SİLAHLI GASPA UĞRAMIŞTI

Reynmen olarak bilinen Youtuber Yusuf Aktaş'ın annesi Nesibe Aktaş, geçtiğimiz ay evinde gaspa uğradı. Gaspçı, Nesibe Aktaş'ın telefonunu alarak kaçtı. Şüpheli polisler tarafından kısa süre içinde yakalandı.