Reyting sonuçları 12 Ekim 2026 | Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir, Sevdam Karadeniz, Uzak Şehir: Dün en çok ne izledi?

Reyting sonuçları ile ilgili detaylar sabah saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. 12 Ekim Pazartesi akşamı Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir ve Uzak Şehir dizileri yeni bölümleri ile ekranlara gelirken, Sevdam Karadeniz dizisi ise ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 12 Ekim reyting sonuçlarına dair ayrıntılar…