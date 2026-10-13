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Reyting sonuçları 12 Ekim 2026 | Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir, Sevdam Karadeniz, Uzak Şehir: Dün en çok ne izledi?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 09:10
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Reyting sonuçları 12 Ekim 2026 | Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir, Sevdam Karadeniz, Uzak Şehir: Dün en çok ne izledi?

Reyting sonuçları ile ilgili detaylar sabah saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. 12 Ekim Pazartesi akşamı Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir ve Uzak Şehir dizileri yeni bölümleri ile ekranlara gelirken, Sevdam Karadeniz dizisi ise ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 12 Ekim reyting sonuçlarına dair ayrıntılar…

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Reyting sonuçları 12 Ekim 2026 | Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir, Sevdam Karadeniz, Uzak Şehir: Dün en çok ne izledi?

12 Ekim Pazartesi akşamı ATV’de Altı Üstü İstanbul, TRT1’de Evlilik Güzeldir, Kanal D’de Uzak Şehir dizileri yeni bölümleriyle seyircinin karşısına çıktı. Aynı zamanda Now TV’de Sevdam Karadeniz isimli deni ilk bölümüyle ekranlarda yer aldı. Milyonları televizyon başına kilitleyen yapımlar gece saatlerinde sona ererken, günün en çok merak edilen konularından biri de 12 Ekim reyting sonuçları oldu…

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Reyting sonuçları 12 Ekim 2026 | Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir, Sevdam Karadeniz, Uzak Şehir: Dün en çok ne izledi?

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam ATV’de Altı Üstü İstanbul dizisi 16. Bölümüyle, TRT1’de Evlilik Güzeldir dizisi 6. Bölümüyle, Kanal D’de Uzak Şehir dizisi ise 68. Bölümüyle ekranlarda yer aldı. Aynı saatlerde Now TV’nin yeni dizisi Sevdam Karadeniz ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Öte yandan dün akşam Show TV’de Güldür Güldür Show, Star TV’de yerli sinema filmi Neşeli Günler, TV8’de ise MasterChef Türkiye’nin yeni bölümü yayınlandı.

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Reyting sonuçları 12 Ekim 2026 | Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir, Sevdam Karadeniz, Uzak Şehir: Dün en çok ne izledi?

12 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam en çok hangi yapımın izlendiğini gösteren reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamanın ardından 12 Ekim Reyting sonuçları haberimizde yer alacaktır.

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