Rihanna, ASAP Rocky'ye destek için mahkeme salonunda! Mahkeme ressamı tarafından çizimi yayınlandı

31 Ocak 2025 16:27 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:27

Ünlü rapçi ASAP Rocky, 2021 yılında eski bir arkadaşını yarı otomatik silahla vurduğu suçlamasıyla yargılanıyordu. 2 çocuğunun babası ASAP Rocky'ye destek olmak isteyen Rihanna soluğu mahkeme salonunda aldı.

Aras Bulut İynemli'nin zor anları! Arkadaşları bir an olsun yalnız bırakmadı

Aras Bulut İynemli'nin zor anları! Arkadaşları bir an olsun yalnız bırakmadı

Rihanna'nın iki çocuğunun babası ünlü rapçi ASAP Rocky'nin 2021 yılında eski bir arkadaşını yarı otomatik silahla vurduğu suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşmaya basın yoğun ilgi gösterirken, Rihanna, Rocky’nin annesi Renee Black ve kız kardeşi Erika B ile birlikte mahkeme salonunda oturdu.

MAHKEMEDE RESSAMI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

İlk duruşmaya katılan Rihanna, basına yakalanmaktan kurtuldu. Ancak dünyaca ünlü şarkıcının mahkeme ressamı tarafından yapılan çizimi sosyal medyada hızla yayıldı.

ASAP SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

ASAP Rocky adıyla bilinen Rakim Mayers suçunu kabul etmeyerek savcıların sunduğu anlaşmayı geri çevirdi. Savcılık rapçinin eski arkadaşını vurmak için plan yaptığını öne sürerken, Rocky bu suçlamaları reddetti. Rihanna ile 2 çocuğu bulunan ASAP Rocky'nin davası üç hafta sürerken, davadan nasıl bir karar alacağına da merak konusu oldu.