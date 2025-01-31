Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Rihanna, ASAP Rocky'ye destek için mahkeme salonunda! Mahkeme ressamı tarafından çizimi yayınlandı

Rihanna, ASAP Rocky'ye destek için mahkeme salonunda! Mahkeme ressamı tarafından çizimi yayınlandı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: Onedio.com
31 Ocak 2025 16:27 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 16:27
Rihanna, ASAP Rocky&#039;ye destek için mahkeme salonunda! Mahkeme ressamı tarafından çizimi yayınlandı

Ünlü rapçi ASAP Rocky, 2021 yılında eski bir arkadaşını yarı otomatik silahla vurduğu suçlamasıyla yargılanıyordu. 2 çocuğunun babası ASAP Rocky'ye destek olmak isteyen Rihanna soluğu mahkeme salonunda aldı.

Rihanna'nın iki çocuğunun babası ünlü rapçi ASAP Rocky'nin 2021 yılında eski bir arkadaşını yarı otomatik silahla vurduğu suçlamasıyla yargılanıyor. Duruşmaya basın yoğun ilgi gösterirken, Rihanna, Rocky’nin annesi Renee Black ve kız kardeşi Erika B ile birlikte mahkeme salonunda oturdu. 

MAHKEMEDE RESSAMI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ 

İlk duruşmaya katılan Rihanna, basına yakalanmaktan kurtuldu. Ancak dünyaca ünlü şarkıcının mahkeme ressamı tarafından yapılan çizimi sosyal medyada hızla yayıldı.

Rihanna, ASAP Rocky'ye destek için mahkeme salonunda! Mahkeme ressamı tarafından çizimi yayınlandı - 1. Resim

ASAP SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ 

ASAP Rocky adıyla bilinen Rakim Mayers suçunu kabul etmeyerek savcıların sunduğu anlaşmayı geri çevirdi. Savcılık rapçinin eski arkadaşını vurmak için plan yaptığını öne sürerken, Rocky bu suçlamaları reddetti. Rihanna ile 2 çocuğu bulunan ASAP Rocky'nin davası üç hafta sürerken, davadan nasıl bir karar alacağına da merak konusu oldu. 

Rihanna, ASAP Rocky'ye destek için mahkeme salonunda! Mahkeme ressamı tarafından çizimi yayınlandı - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Onedio.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...