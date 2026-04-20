Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Rıza Tamer'in menajerlik şirketinden açıklama geldi! Rıza Tamer'in Adli tıp raporu açıklandı mı?

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden şarkıcı Rıza Tamer'in ölümünün şüpheli bulunmasıyla birlikte soruşturma başlatılmış ve adli tıp raporunun açıklanması bekleniyordu. Tamer'in menajerlik şirketi merhum sanatçının ölümüne yönelik yeni bir paylaşımda bulundu.

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 20:51

İsmini ilk olarak Popstar yarışmasında duyuran ve kısa zamanda milyonların dinlediği isimlerden biri haline gelen Rıza Tamer'in acılı haberi magazin dünyasında tez yayılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinde reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaşıp hayatını kaybeden şarkıcı Rıza Tamer'in ani ölüm haberi, sevenleri üzerinden derin bir acı bırakmıştı. 43 yaşındaki sevilen şarkıcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamış ve 18 Nisan Cumartrsi günü Muğla'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Yakınları ve sevenlerinin peşine düştüğü bu ölümünün şüpheli bulunmasıyla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Peki sonuçlar belli oldu mu? Tamer Rıza'nın ölümünde birinin parmağı mı var? Şarkıcı Rıza Tamer'in açıklandı mı?

HABERİN ÖZETİ

Popstar yarışmasıyla tanınan ve ani bir şekilde hayatını kaybeden şarkıcı Rıza Tamer'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, menajerlik şirketi açıklama yaptı.
Şarkıcı Rıza Tamer, Bodrum'daki evinde reçeteli ilaçlarını içtikten sonra fenalaşıp hayatını kaybetmişti.
Rıza Tamer'in ani ölümü şüpheli bulunarak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Menajerlik şirketi, Rıza Tamer'in hayatının en sağlıklı, mutlu ve huzurlu günlerini geçirmekte olduğunu belirtti.
Şirket, adli tıp raporunun henüz açıklanmadığını ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesini rica etti.
Yapılan açıklamada, spekülasyonların aileyi ve sevenlerini derinden yaraladığı vurgulandı.
VEFAT EDEN ŞARKICI RIZA TAMER'İN ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI MI?

Beynine oksijen gitmediği gerekçesiyle hayatını kaybettiği öne sürülen şarkıcı Rıza Tamer'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatılmış ve adli tıp raporunun çıkması bekleniyordu.

Rıza Tamer'in menajerlik şirketi; adli tıp raporunun henüz ortaya çıkmamasıyal beraber, magazin sayfalarında dolaşan bazı asılsız iddiaları engellemek ve bilgi kirliliğininin önüne geçmek amacıyla aktif kullandığı Instragram hesabından yenib ir paylaşımda bulundu.

"HAYATININ EN SAĞLIKLI, MUTLU VE HUZURLU GÜNLERİNİ GEÇİRMEKTEYDİ"

Genç yaşında hayata gözlerini yuman Rıza Tamer'in ölümüne yönelik merhum ismin menarjerlik şirketinden yeni bir paylaşım geldi. Tamer'in menajerlik şirketinin yayınladığı bu gönderide ise şu ifadelere yer verildi:

"Değerli sanatçımız Rıza Tamer’in aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ve şokla karşıladık. Yaklaşık dört aydır birlikte çalıştığımız Rıza Tamer, bizim için yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda bir aile dostu ve ferdi haline gelmişti. Bu nedenle acımız tarifsizdir.

Geçmişte yaşadığı bilinen zorluklara rağmen, son dönemde hayatının en sağlıklı, mutlu ve huzurlu günlerini geçirmekteydi. Bu yıl için hazırladığı albümü yayın aşamasına gelmiş; yakın süreçte ödül törenleri, öğrenci söyleşileri ve düet projeleri planlanmıştı."

"ADLİ TIP RAPORU HENÜZ AÇIKLANMAMIŞTIR"

"Resmî süreç devam etmekte olup adli tıp raporu henüz açıklanmamıştır. Bu hassas süreçte, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesini, herkesin saygı çerçevesinde hareket etmesini önemle rica ediyoruz.

Vefatı ve özel hayatıyla ilgili spekülasyonlar, ailesini ve sevenlerini derinden yaralamaktadır. Gerekli açıklamalar resmî kurumlardan net bilgiler alındıktan sonra yapılacaktır.

Rıza Tamer'e Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

