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 | Suat Vilgen

Robbie Williams İstanbul'da konser verecek! Bilet fiyatları cep yakıyor

İngiliz pop müziğinin yıldızı Robbie Williams, uzun süredir beklenen İstanbul konseriyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Robbie Williams İstanbul'da konser verecek! Bilet fiyatları cep yakıyor
KAYNAK:
The Guardian
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 12:44

Yeni albümü Britpop'un lansmanına hazırlanan Robbie Williams, “Live 2025” turnesi kapsamında ilk kez İstanbul'da sahne alacak. Turnenin dikkat çeken parçalarından biri, efsanevi gitarist Tony Iommi ile birlikte kaydettiği Rocket isimli single oldu. Parça, müzik eleştirmenlerinden tam not alırken, dinleyicilerden de büyük ilgi gördü.

Robbie Williams İstanbul'da konser verecek! Bilet fiyatları cep yakıyor

ROBBIE WILLIAMS KONSERİ NE ZAMAN?

31 Mayıs’ta Edinburgh’da başlayan turnede, sanatçı bu ay Londra, Manchester ve Bath gibi İngiltere’nin önemli şehirlerinde sahne alacak. Biletleri haftalar öncesinden tükenen bu konserlerin ardından, Williams 7 Ekim'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda Türk hayranlarıyla buluşacak.

Robbie Williams İstanbul'da konser verecek! Bilet fiyatları cep yakıyor
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YENİKAPI PLANI İPTAL OLDU

İlk olarak Festival Park Yenikapı’da planlanan konser, sahne kurulumu ve atmosfer açısından daha uygun olduğu belirtilen İTÜ Stadyumu’na taşındı. Biletler Biletix, Biletinial, Bubilet ve Passo üzerinden 5.000 TL ile 12.000 TL arasında satışa sunuldu. Konserde Robbie Williams, geçmişten günümüze sevilen hitlerinin yanı sıra yeni albümünden şarkılarını da seslendirecek.

Sıkça Sorulan Sorular

ROBBIE WILLIIAMS KİMİNLE EVLİ? KARISI TÜRK MÜ?
İngiliz şarkıcı-sözyazarı Robbie Williams, Türk asıllı ABD'li TV oyuncusu Ayda Sabahat Evecan (Field) ile evlidir. Çift 2020 yılında dünya evine girdi ve bu evlilikten 4 çocukları oldu.
ETİKETLER
#İstanbul Konser
#robbie williams
#pop yıldızı
#Magazin
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