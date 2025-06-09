Robbie Williams İstanbul'da konser verecek! Bilet fiyatları cep yakıyor

Yeni albümü Britpop'un lansmanına hazırlanan Robbie Williams, “Live 2025” turnesi kapsamında ilk kez İstanbul'da sahne alacak. Turnenin dikkat çeken parçalarından biri, efsanevi gitarist Tony Iommi ile birlikte kaydettiği Rocket isimli single oldu. Parça, müzik eleştirmenlerinden tam not alırken, dinleyicilerden de büyük ilgi gördü.

ROBBIE WILLIAMS KONSERİ NE ZAMAN?

31 Mayıs’ta Edinburgh’da başlayan turnede, sanatçı bu ay Londra, Manchester ve Bath gibi İngiltere’nin önemli şehirlerinde sahne alacak. Biletleri haftalar öncesinden tükenen bu konserlerin ardından, Williams 7 Ekim'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda Türk hayranlarıyla buluşacak.

YENİKAPI PLANI İPTAL OLDU

İlk olarak Festival Park Yenikapı’da planlanan konser, sahne kurulumu ve atmosfer açısından daha uygun olduğu belirtilen İTÜ Stadyumu’na taşındı. Biletler Biletix, Biletinial, Bubilet ve Passo üzerinden 5.000 TL ile 12.000 TL arasında satışa sunuldu. Konserde Robbie Williams, geçmişten günümüze sevilen hitlerinin yanı sıra yeni albümünden şarkılarını da seslendirecek.