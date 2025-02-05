Rober Hatemo maddi pişmanlıklarını anlattı! Villa fiyatındaki araba detayı 'pes' dedirtti

05 Şubat 2025 09:30 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:34

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan şarkıcı Rober Hatemo, geçmişte iyi kazandığını ancak maddi pişmanlıklar yaşadığını belirtti. Kazancıyla yaptığı yanlış hamleden bahseden Rober Hatemo, "Alaçatı'daki arazimi satmak zorunda kaldım" dedi.

Armağan Çağlayan'ın 'Şimdiki Aklım Olsaydı' adlı programına konuk olan Rober Hatemo, ilk kez maddi pişmanlıklarından bahsetti. 2000'li yıllara damga vuran Rober Hatemo, arazisini satmak zorunda kaldığını ve bu durumun kendisini çok yıprattığını da belirtti.

ROBER HATEMO, MADDİ PİŞMANLIKLARINI SIRALADI

Maddi olarak yanlış kararlar aldığını belirten Rober Hatemo, "Manevi açıdan gönlüm çok rahat. Kimseye kötü bir şey yapmadığıma eminim. Ama maddi yönden beni sarsan bazı yanlış hamlelerim oldu. Mesela lüks bir araç almıştım, şu an oturduğum villa ile aynı fiyatta. Onun üstüne Porsche dizel çıkarınca, arabam çöp oldu." dedi.

Arazisini satmak zorunda kaldığını belirten Rober Hatemo, "Bir de 2004’te iki albümlük sözleşme yapmıştım. İkinci albümü yapamadık. Alaçatı’daki arazimi satmak zorunda kaldım sözleşmeyi geri almak için. O beni derinden sarstı." ifadelerini kullandı.

Rober Hatemo, son dönemde yaptırdığı estetik işlemlerle de gündem oldu. 2000'li yıllarda çıkardığı 'Esmer', 'Senden Çok Var', 'Çiçeğim' gibi şarkılarla ünlenen Rober Hatemo, son hali için 'Yenilendim' ifadesini kullandı.