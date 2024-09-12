Rock müziğin efsanesi Jon Bon Jovi, intihar girişimindeki kadını kurtardı

12 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 10:52

Rock müziğin efsane ismi Jon Bon Jovi, ABD'nin Nashville kentinde köprüden atlamak isteyen bir kadını kurtardı. Bon Jovi, intihar girişiminde bulunan kadını ikna etti. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

ABD’nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentine video çekimi için giden Rock yıldızı Jon Bon Jovi, ilginç bir olay yaşadı. Bir kadın Nashville kentindeki bir köprüden atlayarak intihar etmek istedi. 62 yaşındaki dünyaca ünlü isim Jon Bon Jovi John Seigenthaler Yaya Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan kadını ikna etmeyi başardı. Polis tarafından yayınlanan görüntülerde, köprüsünün kenarındaki mavi kıyafetli bir kadını fark ederen rock yıldızı ve yanındaki bir başka kişi kadına yaklaşarak bir süre onunla konuşmaya başlıyor.

KADINI İKNA ETTİ

Salı günü yaşanan Jon Bon Jovi’nin kadını ikna etmeye çalıştığı anlaşılan görüntülerde, kadını ikna etmeyi başaran rock yıldızı kollarından tutarak korkulukların üzerinden çekiyor.

POLİSTEN ÖVGÜ

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Nashville Polis Şefi John Drake, ünlü ismi överek “Salı gecesi Seigenthaler Yaya Köprüsü'nde bir kadına yardım ettikleri için Jon Bon Jovi ve ekibine teşekkür ederiz. Bon Jovi, Cumberland Nehri üzerindeki çıkıntıdan güvenli bir şekilde inmesi için kadını ikna etmeye yardımcı oldu” dedi.