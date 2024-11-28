Rocky filminin yıldızı Dolph Lundgren’den sevindiren haber! Doktorlar üç yıl ömür biçmişti!

28 Kasım 2024 15:22 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:22

Rocky 4'teki Ivan Drago rolüyle popüler olan Dolph Lundgren sevenlerine müjdeli haberi verdi. Uzun yıllardır kanserle savaşan Dolph Lundgren, doktorların kendisine 3 yıl ömür biçtiğini belirterek yaşadığı zorlu süreci paylaştı.

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İsveçli dövüş sanatları sporcusu ve oyuncu Dolph Lundgren, geçtiğimiz yıl katıldığı programda 2015 yılında böbreğinde çıkan tümörün kötü huylu olmasından dolayı, uzun yıllardır kanserle mücadele ettiğini belirtti. Sevenleriyle son sağlık durumunu paylaşan oyuncu Dolph Lundgren, kanseri yendiğini açıkladı.

DOLPH LUNDGREN KANSERİ YENDİ

67 yaşındaki oyuncu Dolph Lundgren, 2015 yılında kansere yakalandığını açıklamış ve tedavi sürecini gizli tutmuştu. Dolph Lundgren Hastaneden hayranlarına seslenerek; "Son tümörden kurtulmak üzereyim. Vücudumda artık kanser​ hücresi olmadığına göre, sanırım kansersiz olacağım, bu yüzden bu prosedürü dört gözle bekliyorum. Zorlu bir yolculuk oldu ve bana gerçekten anı yaşamayı ve hayatın her anının tadını çıkarmayı öğretti" dedi.

Dolph Lundgren ayrıca, "Sonunda minnettarlık ve parlak bir gelecek için heyecanla kansersizim. Desteğiniz için her zaman teşekkürler" ifadelerine de yer verdi.