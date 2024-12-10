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Rojda Demirer, sevgilisi Ulaş Kıyak ile tanışma hikayesini anlattı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Aralık 2024 17:22 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 17:22
Rojda Demirer, sevgilisi Ulaş Kıyak ile tanışma hikayesini anlattı

Melekler Korusun, Geniş Aile, Adı Efsane ve Çarpışma gibi yapımlarda rol alan Rojda Demirer, katıldığı programda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Sevgilisi Ulaş Kıyak ile tanışma hikayesini anlatan Rojda Demirer, “İlk görüşte aşık oldum” dedi.

Melekler Korusun dizisinde rol almasının ardından popüler olan Rojda Demirer, son olarak ise Çakallarla Dans 7 filmiyle adından söz ettirdi. Kameralardan uzak bir yaşam süren Rojda Demirer, 5 yıldır sevgili olduğu Ulaş Kıyak ile nasıl tanıştığını anlattı.

ROJDA DEMİRER İLE ULAŞ KIYAK NASIL TANIŞTI?

Ulaş’ı ilk gördüğü gün Twitter​'dan 'yanımdaki kimdi?' diye paylaşım yapmayı bile düşündüm” diyerek, karşılaştıktan 5 ay sonra Ulaş Kıyak’ın kendisine sosyal medya üzerinden mesaj attığını dile getirdi.

Rojda Demirer, sevgilisi Ulaş Kıyak ile tanışma hikayesini anlattı - 1. Resim

Trafikte karşılaştıktan sonra sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladıklarını belirten Rojda Demirer, o günlerden itibaren hiç ayrılmadıklarını ve çok mutlu olduklarını belirtti. 

Rojda Demirer, sevgilisi Ulaş Kıyak ile tanışma hikayesini anlattı - 2. Resim

Rojda Demirer, sevgilisi Ulaş Kıyak ile tanışma hikayesini anlattı - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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